«Укрэнерго» сертифицировали в целях интеграции страны в энергосистему ЕС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла решение о сертификации государственной компании «Укрэнерго» как оператора системы передачи. Это «является одной из главных предпосылок интеграции украинской энергосистемы в сеть объединения энергетических систем государств ЕС (ENTSO-E)», сообщил регулятор на своем официальном сайте в субботу.
«НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации „Укрэнерго“ как оператора системы передачи по модели ISO», — говорится в сообщении.
Регулятор уточнил, что принятое решение считается очередным шагом имплементации правил Европейского союза по функционированию либерализованных рынков электрической энергии в соответствии с международными обязательствами Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.
Украина планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Предполагается, что на протяжении нескольких дней зимой и летом 2022 года Украина протестирует работу энергосистемы в изолированном от РФ и Беларуси режиме. Если испытания пройдут успешно, национальная энергосистема перейдет на пробную параллельную работу с системой ЕС.
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