«Укрэнерго» подала заявку на получение статуса наблюдателя в ENTSO-E

Компания «Укрэнерго» подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя в сети объединения энергетических систем государств ЕС ENTSO-E. Об этом в пятницу сказано в сообщении компании.

«НЭК „Укрэнерго“ подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя (observer-membership) в организации ENTSO-E, объединяющей 42 оператора системы передачи (ОСП) из 35 стран Европы. Это стало возможным после того, как НКРЭКУ сертифицировала „Укрэнерго“ в качестве оператора системы передачи европейского образца по модели ISO», — говорится в нем.

Сообщается, что обретение такого статуса станет еще одним шагом к полноправному членству компании в этой организации. «В частности, статус члена-наблюдателя в ENTSO-E позволяет участвовать в заседаниях региональной группы ENTSO-E „Континентальная Европа“. Также представители компании смогут войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E, занимающиеся вопросами развития рынка электроэнергии, балансировки, вспомогательных услуг, электронного обмена данными, интеграции ВИЭ и многих других», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что решение о предоставлении такого статуса может быть принято на заседании Ассамблеи ENTSO-E.

Ранее компания сообщала, что консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, которое подтвердило возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Регулятор в сфере энергетики в Украине принял решение о сертификации «Укрэнерго» как оператора системы передачи. Сообщалось, что это является одной из главных предпосылок интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E.

Украина планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.