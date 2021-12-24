Штамм омикрон уже обнаружили в 110 странах – он более заразен, но, возможно, менее опасен

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 110 государствах. Об этом сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 22 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ», — говорится в сообщении.

В организации подчеркивают, что «согласно последовательным свидетельствам, „омикрон“ обладает существенным преимуществом в росте» перед дельта-штаммом: он «распространяется существенно быстрее, чем дельта-вариант в странах, где задокументирована передача вируса в общинах». При этом за 2-3 дня фиксируется двукратное увеличение числа заразившихся.

Что касается тяжести протекания заболевания при заражении «омикроном», то сведения на этот счет пока являются «ограниченными», отметили в ВОЗ. Имеющиеся сведения из Южной Африки, Великобритании и Дании, дают специалистам основание предполагать «пониженный риск госпитализации» при заражении «омикроном» в сравнении с дельта-штаммом. Правда, пока нет полной ясности в том, связано ли такое снижение риска госпитализации с иммунитетом, приобретенным вследствие предшествующего инфицирования или вакцинации, и в какой степени «омикрон» может быть менее вирулентным, чем «дельта».

Из Великобритании поступила информация о возрастании риска повторного инфицирования из-за «омикрона», а из Дании и Израиля — о растущей тенденции к увеличению числа случаев повторного инфицирования. По мнению ВОЗ, потенциальным объяснением этого может жить способность «омикрона» избегать иммунной защиты организма.

На настоящий момент у специалистов имеются ограниченные данные по поводу эффективности вакцин против омикрон-штамма. Вместе с тем сведения, поступившие из Великобритании, указывают на существенное снижение эффективности вакцины против симптоматического заболевания в связи с «омикроном» в сравнении с «дельта» после вакцинации двумя дозами. Речь идет о вакцине Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцине Comirnaty производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Правда, была отмечена более высокая эффективность бустерной прививки, сделанной по прошествии двух недель препаратом Comirnaty. Вместе с тем эта эффективность была несколько более низкой или сравнимой с действием препарата в случае заражения дельта-штаммом. В свою очередь, одно из исследований, проведенное в ЮАР, показало снижение эффективности вакцины Comirnaty в качестве защиты от инфицирования.