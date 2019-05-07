Антикоррупционный суд определил дату начала своей работы

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года. Соответствующее решение судьи приняли на собрании во вторник вечером, передает «Интерфакс-Украина».

Два помещения в Киеве для работы ВАКС были выделены распоряжением Кабмина, но здания нуждаются в реконструкции.

Временно ВАКС размещается в помещении Печерского райсуда столицы на ул. Крещатик и на ул. Гайцана.

Ранее во вторник собрание судей ВАСУ избрали председателем суда судью первой инстанции Елену Танасевич.