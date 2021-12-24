Армения и Азербайджан договорились о запуске железнодорожного сообщения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Армении есть договоренность с Азербайджаном о запуске железнодорожного сообщения и ремонте железных дорог.

«По железным дорогам детали прояснили и договорились о запуске сообщения и ремонте дорог. Что касается автомобильных дорог, здесь пока нюансы», — сказал он, выступая в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Пашинян заявил, что дорога связывающая Азербайджан с Нахичеванью, может стать международной и принести Армении экономическую пользу. «Уже есть дорога Север — Юг, а эта дорога может соединить Запад с Востоком и принести реальную пользу и Армении тоже», — сказал он.

Позднее вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил ТАСС, что правительство республики планирует восстановить в общей сложности 45 км отрезков этой дороги, которые проходят по территории страны, и направит на это 200 млн долларов. Общая протяженность магистрали составит порядка 340 км.