Жителя Днепра задержали за ложное сообщение о минировании Рады

Полиция задержала 49-летнего жителя Днепра за ложное сообщение о минировании Верховной Рады, информирует в воскресенье ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Мужчина сообщил, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.
Телефонный звонок на линию 102 поступил 25 декабря около двух часов дня. Полицейские отделения полиции № 3 Днепровского районного управления сразу установили, что ложное сообщение о минировании оставил 49-летний житель Днепра.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.
Правонарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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