Войти
Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»
позиция
Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском
дружба народов
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инвестиции
RSS

Минэкономики на текущей неделе ждет первые заявки на «инвестнянь»

309

Министерство экономики на текущей неделе ожидает поступление первых заявок на договоры по поддержке инвестнянь, сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«Первые заявки уже поступили в Укринвест, что является первой точкой входа. Буквально на текущей неделе ожидаем, что эти заявки будут переданы в Министерство экономики на утверждение», — сказала она, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Мы сможем комментировать их, как получим», — добавила Свириденко.

В январе 2020 года президент Владимир Зеленский в Давосе представил программу для инвесторов, которая включает «налоговые каникулы» для них и персональных помощников от государства — investment nanny. В июле Офис президента представил законопроект об инвестиционных нянях. В декабре его приняла Верховная Рада, а в феврале 2021 года подписал президент Зеленский.

Читайте также: Почти половина украинцев прожили этот год в стрессе

Законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам — не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.

Поддержка бизнеса будет осуществляться в нескольких плоскостях: освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом; освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования и комплектующих к нему, ввозимых исключительно для реализации инвестиционного проекта.

Минэкономики, инвестиции, инвестняня
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 28 декабря 2021
Понедельник, 27 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016