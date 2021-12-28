Минэкономики на текущей неделе ждет первые заявки на «инвестнянь»

Министерство экономики на текущей неделе ожидает поступление первых заявок на договоры по поддержке инвестнянь, сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«Первые заявки уже поступили в Укринвест, что является первой точкой входа. Буквально на текущей неделе ожидаем, что эти заявки будут переданы в Министерство экономики на утверждение», — сказала она, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Мы сможем комментировать их, как получим», — добавила Свириденко.

В январе 2020 года президент Владимир Зеленский в Давосе представил программу для инвесторов, которая включает «налоговые каникулы» для них и персональных помощников от государства — investment nanny. В июле Офис президента представил законопроект об инвестиционных нянях. В декабре его приняла Верховная Рада, а в феврале 2021 года подписал президент Зеленский.

Законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам — не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.

Поддержка бизнеса будет осуществляться в нескольких плоскостях: освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом; освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования и комплектующих к нему, ввозимых исключительно для реализации инвестиционного проекта.