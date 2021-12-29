В Украине снова начало расти количество новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 5 454 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 12 352 человек, 307 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 28 декабря в Украине зафиксировано 5 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 353, медработников – 98); 131 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 153 человека; летальных исходов – 307; поправилось – 12 352 человека", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 28 декабря выявили 2 248 новых случаев заболевания СOVID-19, 27 декабря выявили 1 864 новых случая заболевания СOVID-19, 26 декабря выявили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 декабря выявили 5 276 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 654 690 человек; выздоровело – 3 449 880 человек; летальных исходов – 95 412.

С начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.