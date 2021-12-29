Apple выдала нескольким сотрудникам бонусы в десятки тысяч долларов

Компания Apple выдала сотрудникам бонусы акциями в размере до 180 тысяч долларов США, чтобы предотвратить утечку талантливых кадров к конкурентам вроде Meta, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, для получателей бонусы стали неожиданностью, размер вознаграждения составил от 50 тысяч долларов до 180 тысяч долларов. Бонусы выдавались сотрудникам, продемонстрировавшим высокие показатели.
Акция носит непубличный характер, представители компании отказались комментировать информацию, отмечает Блумберг.
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