Во Франции зарегистрировано более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Заболеваемость COVID-19 во Франции продолжает стремительно расти и за минувшие сутки власти зафиксировали более 200 тыс. новых случаев. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Франции Оливье Веран на слушаниях в Национальном собрании (нижняя палата парламента страны).
«Согласно данным, которые вечером опубликует Национальное агентство общественного здравоохранения, по всей стране подтверждено 208 тыс. новых случаев коронавируса за последние 24 часа», — сказал он.
«Мы с такой ситуацией еще не сталкивались: в течение дня каждую секунду заболевает по два француза», — сказал он. С учетом текущей динамики и потенциальных данных по бессимптомным случаям, когда заболевшие не знают о своем диагнозе, министр предположил, что сейчас в стране насчитывается более миллиона активных случаев заболевания. По подсчетам властей, сейчас примерно 10% от общего населения страны можно причислить к категории людей, контактировавших с заразившимися.
Во вторник вечером Национальное агентство общественного здравоохранения при Минздраве Франции сообщало о рекордном на тот момент для страны заболеваемости коронавирусом: почти 180 тыс. случаев за 24 часа. По состоянию на вторник в больницах по всей стране находились 17,4 тыс. заболевших COVID-19.
В стране идет активная кампания по вакцинации населения. По состоянию на 28 декабря полностью вакцинацию прошли более 52,7 млн человек. Бустерную дозу прививки сделали около 23 млн человек. Всего в стране проживают около 67 млн человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016