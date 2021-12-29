Во Франции зарегистрировано более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Заболеваемость COVID-19 во Франции продолжает стремительно расти и за минувшие сутки власти зафиксировали более 200 тыс. новых случаев. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Франции Оливье Веран на слушаниях в Национальном собрании (нижняя палата парламента страны).

«Согласно данным, которые вечером опубликует Национальное агентство общественного здравоохранения, по всей стране подтверждено 208 тыс. новых случаев коронавируса за последние 24 часа», — сказал он.

«Мы с такой ситуацией еще не сталкивались: в течение дня каждую секунду заболевает по два француза», — сказал он. С учетом текущей динамики и потенциальных данных по бессимптомным случаям, когда заболевшие не знают о своем диагнозе, министр предположил, что сейчас в стране насчитывается более миллиона активных случаев заболевания. По подсчетам властей, сейчас примерно 10% от общего населения страны можно причислить к категории людей, контактировавших с заразившимися.

Во вторник вечером Национальное агентство общественного здравоохранения при Минздраве Франции сообщало о рекордном на тот момент для страны заболеваемости коронавирусом: почти 180 тыс. случаев за 24 часа. По состоянию на вторник в больницах по всей стране находились 17,4 тыс. заболевших COVID-19.

В стране идет активная кампания по вакцинации населения. По состоянию на 28 декабря полностью вакцинацию прошли более 52,7 млн человек. Бустерную дозу прививки сделали около 23 млн человек. Всего в стране проживают около 67 млн человек.