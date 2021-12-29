США готовы расширить военную помощь Украине в случае агрессии РФ

США будут готовы принять ответные меры, в том числе расширить военную помощь Киеву, в случае вторжения РФ в Украину. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, США «готовы ответить в случае, если Россия предпримет вторжение в Украину» в том числе при помощи санкций против российской экономической и финансовой систем, а также за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении. «Мы также готовы увеличить военную помощь Украине для защиты ее территории и ответных действий на возможную российскую оккупацию в случае вторжения», — указал представитель американской администрации.

Он отметил, что Украина стремится к развитию достигнутых договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

Он напомнил о том, что ранее на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удалось достичь договоренности о возвращении к полноценному соблюдению режима прекращения огня. «Украинская сторона стремится развивать эти договоренности, пытаясь понять, есть ли возможность для дополнительных шагов, которые могли бы помочь облегчить ситуацию с безопасностью на Донбассе и подготовить почву для более активной дипломатии с целью реализации минских соглашений», — указал американский чиновник.