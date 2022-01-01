Экс-послы США призвали Байдена обнародовать санкции против России

Джо Байден должен обнародовать санкции, которые США введут против России в случае военных действий против Украины. Об этом заявили два бывших посла США в России (Майкл Макфол и Александр Вершбоу), а также еще 22 американских эксперта и бывших дипломата, передает Associated Press.

«В идеале, план этих санкций нужно довести сейчас до сведения Москвы, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется», — говорится в их заявлении.

Среди подписантов — бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст. Остальные — это бывшие сотрудники национальной безопасности США и эксперты по России, которые в том числе работали в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона, пишет Associated Press.

В их заявлении говорится, что США вместе со странами-членами НАТО и с Украиной должны «предпринять немедленные шаги», которые могли «повлиять на расчеты Кремля», прежде, чем Россия решится на «дальнейшую военную эскалацию». По мнению послов, дипломатов и экспертов, необходимо разработать пакет «серьезных и болезненных санкций», которые будут введены.

Тему санкций из-за возможных действий России в отношении Украины поднимал на переговорах с Владимиром Путиным президент США Джо Байден. Разговор прошел в ночь с 30 на 31 декабря — лидеры говорили по телефону. Во время него Байден заявил, что готов пойти на «решительные меры» в случае военной эскалации. Вашингтон при этом не раскрывал данные, о каких мерах идет речь.