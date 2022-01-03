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В Офисе президента сообщили об итогах переговоров Байдена и Зеленского

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В Офисе президента сообщили об итогах переговоров Байдена и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которого приветствовал более активную роль Вашингтона в урегулировании ситуации на востоке Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник.

«Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина — НАТО», — заявил Зеленский.

Он выразил благодарность президенту США за поддержку им принципа «ничего об Украине без Украины», а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства.

Кроме того, стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

«Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях», — подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что в ходе разговора, который длился более полутора часов, лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы для безопасности.

«Президент Украины проинформировал Джозефа Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений.

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Как сообщалось, президенты Украины и США в воскресенье вечером провели первый в 2022 году телефонный разговор, в ходе которого президент США Джозеф Байден заверил в готовности США и союзников дать решительный ответ на возможную агрессию против Украины со стороны РФ.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый международный разговор года именно с Вашингтоном доказывает особый характер отношений между Украиной и США.

Владимир Зеленский, Джо Байден
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