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В Британии считают, что худший период пандемии уже позади

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В Британии считают, что худший период пандемии уже позади

Худший период пандемии коронавируса остался позади, в будущем справляться с последствиями болезни нужно будет не введением карантина и не постоянной ревакцинацией, а заботой о наиболее уязвимых группах населения. Такое мнение профессор Эндрю Поллард, руководивший испытаниями вакцины от коронавируса, созданной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca, высказал во вторник в интервью газете The Daily Telegraph.

«Худшее совершенно точно позади нас. Нам нужно преодолеть зиму», — сказал Поллард, возглавляющий Совместный комитет по вакцинации и иммунизации при Минздраве Великобритании. «В определенный момент общество должно открыться. Когда мы откроемся, будет момент, когда произойдет скачок случаев инфицирования, именно поэтому зима, возможно, не самое лучшее время для отмены всех антиковидных ограничений», — добавил ученый, заметив, что подобное решение «должны принять политики, а не ученые».

Поллард назвал невозможной задачей ревакцинацию населения от коронавируса каждые полгода. «Мы знаем, что у людей сохраняется высокий уровень антител в течение нескольких месяцев после третий дозы вакцины, но нам необходимо больше данных, чтобы сказать, когда и как часто эти уязвимые люди будут нуждаться в новых дозах. Мы не можем вакцинировать всех людей на планете каждые 4-6 месяцев. Это нерационально и невозможно в финансовом плане. В будущем мы должны сконцентрироваться на уязвимых людях», — отметил профессор.

При этом он отметил важность борьбы с дезинформацией, которая окружает тему прививок. «Дезинформация создает риски для жизни людей. Весьма вероятно, что люди серьезно заболевали и умирали из-за дезинформации по поводу вакцин. Какая-то дезинформация намеренно шла от тех, кто выступает против вакцинации, другая же была непредумышленным результатом комментариев, которые делали политики. Можно сказать, что заявления, которые делались в Европе, влияли на людей в Африке», — сказал Поллард.

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Власти Великобритании в настоящий момент в связи с активным распространением омикрон-штамма коронавируса делают упор на ревакцинацию населения. Бустерную прививку уже сделали 59,5% британцев старше 12 лет (34,2 млн человек). 82,5% (47,5 млн) жителей королевства старше 12 лет получили обе дозы препарата, а 90,1% (51,8 млн) — одну дозу.

коронавирус
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