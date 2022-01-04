В Украине открыли онлайн-запись на бустерную дозу COVID-прививки

В Украине открыли онлайн-запись на бустерную дозу вакцинации от COVID-19 через медицинскую электронную систему Helsi.me.

Об этом Helsi.me сообщает в Телеграме.

«Запись доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от вакцинации прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа», — говорится в сообщении.

В Helsi.me напомнили, что необходимо перейти по ссылке и выбрать удобный пункт, забронировать день, время и записаться.

Для бустерной дозы используют Moderna или Pfizer по утвержденным Министерством здравоохранения схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer,

первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer,

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer,

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

Все данные о ревакцинальной дозе будут сохранены в приложении Helsi.

Напомним, Министерство здравоохранения сегодня разрешило бустерную дозу вакцины против COVID-19 для лиц старше 60 лет.