Ситуация в столице Казахастана остается спокойной

Здание администрации в столице Казахстана Нур-Султане оцеплено полицией, ситуация в городе спокойная, передает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что движение транспорта вблизи здания столичной администрации запрещено. Интернет отсутствует, работа телеканалов идет с перебоями. Жители массово снимают деньги в банкоматах, так как расплатиться безналичным способом невозможно.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел чрезвычайное положение и комендантский час в Нур-Султане с 5 по 19 января.

Отметим, что в Алма-Ате сегодня митингующие ворвались в городскую администрацию и подожгли ее, а затем заняли старую резиденцию президента Казахстана.