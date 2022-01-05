Во Франции рекордные 335 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом будет зафиксирован во Франции в среду — 335 тысяч случаев за последние сутки, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

«(Санитарное агентство) Santé Publique сообщит цифры вечером, но по памяти, сегодня было 335 тысяч новых случаев заражения в нашей стране», — сказал Веран во время дебатов в Нацсобрании Франции по законопроекту о вакцинных пропусках.

Во вторник было выявлено более 271 тысячи заболевших за 24 часа, что тоже было рекордным показателем.