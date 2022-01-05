В США сомневаются, что «Северный поток-2» заработает в случае вторжения РФ в Украину

Трудно представить, что газопровод «Северный поток 2» заработает, если Россия нападет на Украину, заявил в среду глава госдепа Энтони Блинкен.

«Трудно представить, что газ пойдет по этому трубопроводу в случае российской агрессии», — сказал он журналистам в Вашингтон по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

По словам Блинкена, таким образом, этот газопровод — рычаг давления на Россию.

Блинкен подчеркнул, что «Северный поток 2» стал одной из тем, которые они обсудили.