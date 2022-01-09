В Бишкеке прошел митинг против задержания киргизского музыканта в Казахстане

Около 150 человек в Бишкеке вышли на митинг перед казахстанским посольством, они выступали против задержания киргизского джазового музыканта во время протестов в Казахстане, передает РИА Новости.

На митинге никого не задерживали, протестующие находились у здания посольства около двух часов. К участникам акции приезжал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Ранее казахстанский телеканал «Хабар 24» показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Кыргызстана и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. В Госкомитете Нацбезопасности Кыргызстана заявили, что мужчина не является террористом.