В Бишкеке прошел митинг против задержания киргизского музыканта в Казахстане

Около 150 человек в Бишкеке вышли на митинг перед казахстанским посольством, они выступали против задержания киргизского джазового музыканта во время протестов в Казахстане, передает РИА Новости.
На митинге никого не задерживали, протестующие находились у здания посольства около двух часов. К участникам акции приезжал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Ранее казахстанский телеканал «Хабар 24» показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Кыргызстана и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. В Госкомитете Нацбезопасности Кыргызстана заявили, что мужчина не является террористом.
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