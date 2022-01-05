На фоне отключения интернета в Казахстане перестала работать безналичная оплата, в связи с чем жители массово начали снимать деньги в банкоматах, сообщил «Sputnik Казахстан».

О том, что в стране не работает эквайринг и мобильные приложения для оплаты, также передают другие СМИ. По их данным, к банкоматам выстроились очереди.

При этом жители Алма-Аты уже с утра жаловались, что не могут снять наличные в банкоматах. В продуктовых магазинах и магазинах у дома принимали только наличную оплату. Некоторые сервисы доставки продуктов приостановили работу.

В городе невозможно вызвать такси. Частники также просят расчет наличными.

В то же время утром 5 января агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк республики сообщали, что все финансовые организации работают в обычном режиме. Ведомства утверждают, что временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов связаны с общими перебоями в сети.

Проблемы с доступом к интернету в Казахстане начались еще накануне, 4 января. В стране четвертый день продолжаются протесты, вызванные повышением цен на сжиженный газ.

Во второй половине 5 января интернет в стране полностью отключили. В связи с этим недоступны оказались сайты местных СМИ и госорганов.