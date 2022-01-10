Число задержанных в ходе протестов в Казахстане приближается к 8 тыс. человек

В Казахстане число задержанных в результате протестов возросло почти до 8 тыс. человек, сообщает ситуационный центр МВД этой страны.
«Во всей стране задержаны 7939 лиц», — говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.
В частности, по данным МВД, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.
«Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия», — отмечается в сводке.
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