Число задержанных в ходе протестов в Казахстане приближается к 8 тыс. человек

В Казахстане число задержанных в результате протестов возросло почти до 8 тыс. человек, сообщает ситуационный центр МВД этой страны.

«Во всей стране задержаны 7939 лиц», — говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В частности, по данным МВД, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.

«Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия», — отмечается в сводке.