В Казахстане покончил с собой глава областного департамента полиции

В городе Таразе на юге Казахстана нашли тело начальника департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД страны.

По факту произошедшего начато досудебное расследование. Причину смерти в ведомстве не назвали.

СМИ сообщают, что Сулейменов покончил с собой.

После беспорядков против Сулейменова возбудили уголовное дело, ему грозил трибунал.

Ранее в Нур-Султане нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева. Его тело обнаружили во дворе дома.

В начале года в Казахстане начались акции протеста на фоне резкого роста цен на сжиженный газ. Впоследствии митинги переросли в беспорядки, которые сопровождались столкновениями с силовиками. В Алма-Ате участники беспорядков штурмовали административные здания, напали на управления полиции и Комитета нацбезопасности и захватили аэропорт. Позже от экономических требований демонстранты перешли к политическим.

На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ направила в республику войска.