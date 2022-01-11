В Казахстане задержали уже около 10 тысяч протестующих

В Казахстане количество задержанных во время массовых протестов возросло почти до 10 тысяч человек. По состоянию на 11 января силовики задержали 9 900 человек.

Об этом сообщает агентство Казинформ.

«МВД: 9 900 человек задержаны правоохранителями», — говорится в сообщении.

Напомним, митинги против повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено снижение цен на газ.

Власти Казахстана обратились в Организацию договора о коллективной безопасности за помощью в подавлении протестов.

В крупнейшем городе Казахстана Алматы погибли по меньшей мере 30 человек.

Заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что более 1 000 человек пострадали в результате массовых протестов в Казахстане, около 400 госпитализированы.