В Австрии все-таки введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Правительство Австрии не собирается отказываться от введения обязательной вакцинации от коронавируса с февраля этого года. Об этом сообщил во вторник австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью Австрийскому агентству печати.
По его словам, парламентская экспертиза законопроекта об обязательной вакцинации завершилась, осталось по необходимости «отшлифовать» документ с учетом некоторых предложений. «С моей точки зрения, необходимость обязательной вакцинации сомнений не вызывает», — сказал Нехаммер.
Канцлер также подтвердил, что план правительства должен быть реализован с февраля, несмотря на технические трудности с системой электронной медицинской карты.
На прошлой неделе специалисты австрийского государственного портала электронной медицинской карты ELGA заявили, что технически реализовать введение и контроль обязательной вакцинации получится не раньше апреля. Кроме того, один из самых авторитетных и влиятельных представителей ведущей оппозиционной Социал-демократической партии Австрии и глава региона Бургенланд Ханс Петер Доскоцил призвал пересмотреть законопроект правительства из-за распространения омикрон-штамма. Он поддерживает вакцинацию от ковида, но считает, что в представленном виде законопроект об обязательной прививке имеет изъяны.
Правительство Австрии ранее объявило о плане введения обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны с 14 лет начиная с февраля 2022 года. Эта принудительная мера оказалась непопулярна в австрийском обществе и вызвала беспрецедентные массовые протесты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016