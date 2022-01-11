В Австрии все-таки введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Правительство Австрии не собирается отказываться от введения обязательной вакцинации от коронавируса с февраля этого года. Об этом сообщил во вторник австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью Австрийскому агентству печати.

По его словам, парламентская экспертиза законопроекта об обязательной вакцинации завершилась, осталось по необходимости «отшлифовать» документ с учетом некоторых предложений. «С моей точки зрения, необходимость обязательной вакцинации сомнений не вызывает», — сказал Нехаммер.

Канцлер также подтвердил, что план правительства должен быть реализован с февраля, несмотря на технические трудности с системой электронной медицинской карты.

На прошлой неделе специалисты австрийского государственного портала электронной медицинской карты ELGA заявили, что технически реализовать введение и контроль обязательной вакцинации получится не раньше апреля. Кроме того, один из самых авторитетных и влиятельных представителей ведущей оппозиционной Социал-демократической партии Австрии и глава региона Бургенланд Ханс Петер Доскоцил призвал пересмотреть законопроект правительства из-за распространения омикрон-штамма. Он поддерживает вакцинацию от ковида, но считает, что в представленном виде законопроект об обязательной прививке имеет изъяны.

Правительство Австрии ранее объявило о плане введения обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны с 14 лет начиная с февраля 2022 года. Эта принудительная мера оказалась непопулярна в австрийском обществе и вызвала беспрецедентные массовые протесты.