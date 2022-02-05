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В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19

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В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса вступил в силу в Австрии в субботу, 5 февраля. Соответствующий закон, одобренный парламентом, был подписан накануне президентом страны и канцлером. Для тех, кто, не имея на то медицинских показаний, отказывается делать прививку от коронавируса, закон предусматривает крупные денежные штрафы — до 3600 евро.

Планируется, что 15 февраля все не привитые от коронавируса жители страны получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Если по прошествии месяца после этого прививка так и не будет сделана, последует штраф.

Среди населения Австрии отношение к введению обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса противоречивое. Сторонники этой меры заявляют, что таким образом они проявляют солидарность с обществом. Между тем десятки тысяч противников обязательной вакцинации от коронавируса на протяжении последних нескольких недель регулярно выходят на улицы городов страны с протестами.

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Эксперты ожидают, что к середине марта, то есть к сроку, когда начнут выписывать первые штрафы, около миллиона жителей Австрии, население которой составляет 9 млн человек, по-прежнему не будут вакцинированы от коронавируса. По данным газеты Berliner Morgenpost, австрийское правительство рассчитывает, что в связи с отказом граждан прививаться и платить штрафы судам разных инстанций придется обработать около 133 тысяч дел. Это может обойтись федеральному бюджету в 112,5 млн евро.

Полностью привитыми от COVID-19 в Австрии считаются 6,74 млн человек. Это 75,5 процента населения страны.

Австрия, вакцинация
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