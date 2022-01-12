Чиновник «Киевзеленстроя» задержан на получении 1,75 млн грн «отката»

Столичные правоохранители разоблачили масштабную схему хищения средств из городского бюджета Киева, их дальнейшего «отмывания» и предоставления и получения неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду.

«В схеме задействованы чиновники коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации, руководители и представители коммерческих структур, а также сотрудники правоохранительных органов. Они наладили систему сбора с предпринимателей откатов из средств, уплаченных городским бюджетом за выполнение работ и услуг. Часть сумм, полученных от города за подряды, субъекты хозяйствования обналичивали и „возвращали“ столичным чиновникам», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА задержан при получении 1,75 млн грн «отката». Также задержан правоохранитель, обеспечивавший реализацию преступной схемы.

«Продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств, выявление и изъятие неправомерно полученных средств и установление всех причастных к совершению этих преступлений», — подчеркивают в ОГП.

Там также призывают всех предпринимателей, ставших жертвами вымогательства, сообщить правоохранительным органам о таких преступлениях.

Позже в Государственном бюро расследований уточнили, что задержанным оказался заместитель начальника управления капитальных вложений коммунального объединения «Киевзеленстрой».

«Должностные лица КО „Киевзеленстрой“, используя свое служебное положение, наладили механизм получения неправомерной выгоды путем обеспечения побед в тендерных торгах привлеченным коммерческим структурам, за что систематически получали от последних денежное вознаграждение в размере определенной части сумм тендеров», — подчеркивают в ГБР.

Там добавляют, что ранее, в октябре 2021 года, представитель КО «Киевзеленстрой» уже получил первую часть неправомерной выгоды на сумму 2 047 500 грн, что также задокументировано.

«Решается вопрос об объявлении подозрения указанным должностным лицам. Уже проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, в которых изъято большое количество наличных, документов, технических средств связи и т.п., содержащих доказательства преступной деятельности», — резюмируют в ГБР.