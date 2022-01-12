Власти Казахстана подтвердили приезд Токаева в Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Алма-Ату. Город, в наибольшей степени пострадавший от январских столкновений, глава государства посещает впервые с начала политического кризиса. Информацию о его приезде подтвердили в пресс-службе президента Казахстана, пишет Tegrinews.

«Президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в городе. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих. Президент выразил соболезнования и вручил награды», — сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

Приезд президента в Алма-Ату его пресс-служба официально не анонсировала и подтвердила только после того, как в соцсетях начали появляться кадры с его кортежем.