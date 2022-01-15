В Украине из-за непогоды обесточены 1,5 тыс. населенных пунктов в 16 областях

В результате усложнения погодных условий в Украине оказались обесточены 1 тыс. 418 населенных пунктов в 16 областях, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что порывы ветра привели к срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП.

По состоянию на 7:00 15 января во Львовской области были обесточены 226 населенных пунктов, в Киевской — 201 населенный пункт, в Черниговской — 184, в Хмельницкой — 166, в Житомирской — 163, в Сумской — 160, в Полтавской — 73, в Тернопольской — 53, в Черкасской — 40, в Черновицкой — 34, в Донецкой — 28, в Ровенской — 26, в Днепропетровской — 22, в Винницкой — 20, в Луганской и Кировоградской областях — по 11 населенных пунктов.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.