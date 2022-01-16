В Кремле снова заявили, что российских военных в Украине нет

Российские военные на Донбассе и в целом в Украине отсутствуют, они якобы располагаются исключительно на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе, — сказал он. — Российские войска есть на российской территории».

Россия никому не угрожает военными действиями из-за Украины, но будет готова предпринять контрмеры, заявил Песков.

«Никто никому не угрожает военными действиями. Было бы безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять ответные действия», — сказал он, комментируя слова ведущего о том, что Россия угрожает военными действиями из-за ситуации в Украине.