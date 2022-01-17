Кличко заболел коронавирусом во второй раз

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что повторно заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и перешел на удаленный режим работы.

«Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома», — написал Кличко в Телеграм в понедельник.

Он призвал киевлян беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется. «Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!» — добавил Кличко.