Блинкен заявил Лаврову о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины с помощью дипломатии, сообщает госдеп.

«Госсекретарь Энтони Блинкен провел разговор российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Они обсудили прошедший 10 января диалог по стратегической стабильности, встречу в рамках Совета НАТО-Россия 12 января и встречи постоянного совета ОБСЕ 13 января», — говорится в заявлении госдепа США.

В документе говорится, что Блинкен подчеркнул важность «продолжения использования дипломатии для деэскалации напряженности, связанной с вызывающей беспокойство концентрацией сил РФ близ Украины».

Кроме того, он заявил о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины, стран НАТО и европейских партнеров США.

Госсекретарь в очередной раз заявил о «непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и РФ состоялся на фоне визита Блинкена 18-20 января в Украину и ФРГ. В Киеве госсекретарь 19 января планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Американское внешнеполитическое ведомство, как сообщалось ранее во вторник, отмечало, что эта поездка последует за «активными дипломатическими контактами с нашими европейскими союзниками и партнерами о едином подходе к противостоянию угрозе, которую Россия представляет для Украины, а также о наших совместных усилиях, нацеленных на то, чтобы подтолкнуть РФ к дипломатии и деэскалации в интересах безопасности и стабильности».