Блинкен опасается, что безнаказанность России в Украине приведет к подрыву демократии по всему миру

Безнаказанность России в её агрессии против Украины развяжет руки другим автократиям по всему миру и станет рецептом подрыва демократии, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Конечно, Украина важна сама по себе. Мы много лет поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость — вы слышали эту формулу много раз», — отметил Блинкен в подкасте Save America, отвечая на вопрос, почему США уделяют так много внимания событиям в Украине.

В то же время, объяснил он, значение происходящего «гораздо больше, чем Украина».

«Потому что то, что происходит, — это одна страна, Россия, которая своими действиями говорит, что может просто менять границы своих соседей силой, может решать за своих соседей, какими должны быть их решения, с кем они могут вступать в союзы, а не люди этой страны через их избранное правительство», — указал Блинкен.

Россия, подчеркнул он, считает, что это нормально — иметь сферы влияния, в которых она может подчинять своей воле другие страны.

«Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем большой ящик Пандоры — и это касается не только Украины. В мире есть другие автократические страны, как Россия, которые скажут: мы тоже будем так делать. И это будет рецепт конфликта, рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии», — сказал Блинкен.