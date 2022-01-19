В Кремле прокомментировали приглашение Эрдогана на переговоры с Зеленским

Россия будет только приветствовать, «если Турция сможет подтолкнуть Украину к выполнению минских соглашений», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского провести переговоры на турецкой территории.

«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», — сказал Песков журналистам.

В этом случае вопрос о месте переговоров второстепенен, отметил он.

В среду, 19 января, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган позвал Путина и Зеленского в Анкару, чтобы «уладить разногласия». «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной», — сказал Калын.