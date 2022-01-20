РФ планирует выдать Украине экс-предправления «Нафтогаза» Бакулина, связанного с «вышками Бойко» и Левочкиным, — СМИ

Офис президента договорился с Кремлем о выдаче беглого экс-главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина, связанного с сопредседателем ОПЗЖ Юрием Бойко и народным депутатом от ОПЗЖ Сергеем Левочкиным. Об этом пишет Фокус со ссылкой на политического обозревателя Евгения Хурсина.
«Появилась информация из источников близких к Офису президента, что в ближайшее время (максимум — месяц, полтора) готовится очень резонансная акция... между российской и украинской стороной. Да-да, несмотря на, мягко говоря, сложные отношения между государствами, российская сторона готова выдать украинской стороне скрывающегося в недрах РФ экс-депутата и экс-главу правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина! Это человек, которого связывают с группой Фирташа и, как считают журналисты-расследователи, именно тем, кто был главным действующим лицом в уже позабытом скандале с так называемыми «вышками Бойко», — отмечается тот.
По словам Хурсина, на основании информации от тех же источников, существует связь между выдачей Бакулина и недавними санкциями, которые РФ ввела в отношении брата и сестры народных депутатов Левочкиных.
«О выгодности такого шага для Офиса президента, старающегося изо всех сил стать „борцами с олигархами“, говорить не приходится, а вот почему на такой, казалось бы, парадоксальный шаг идет Кремль, пока до конца непонятно. Впрочем, время покажет», — резюмировал политический обозреватель.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016