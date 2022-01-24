МИД Украины считает преждевременным решение Госдепа об эвакуации сотрудников посольства США в Киеве

Министерство иностранных дел Украины считает решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве преждевременным, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«В Министерстве иностранных дел приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности уехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Он пояснил, что, фактически кардинальных изменений в ситуации по безопасности в последнее время не произошло, поскольку угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а скопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года.

«Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен», — рассказал спикер.

Николенко отметил, что МИД призывает спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Он обратил внимание на то, что украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе «ДРУГ».

«Это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами», — добавил спикер.

Николенко указал, что Российская Федерация в настоящее время прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

«В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие», — сказал он.

Спикер МИД сообщил, что президент Украины, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от ее агрессивных действий, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

«В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники», — добавил он.