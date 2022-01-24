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В Украину уже завезли почти 43 млн доз вакцин от COVID-19

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В Украину уже завезли почти 43 млн доз вакцин от COVID-19

С начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украину было поставлено почти 42,95 млн доз вакцин, в настоящее время в стране в наличии около 11,527 млн доз.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, по состоянию на 19 января на региональных складах находилось почти 3,225 млн доз ковидной вакцины, на национальном складе — 8,302 млн доз.

В частности, на национальном складе в настоящее время отсутствуют вакцины AstraZeneca и CoronaVac.

При этом на национальном складе есть около 6,692 млн доз вакцины Pfizer/Comirnaty со сроком годности до 30 апреля 2022 года (445 770 доз), до 31 мая 2022 года (698 490 доз) и 30 июня 2022 года (4 548 960 доз).

Кроме того, на национальном складе в наличии 1 609 820 доз вакцины Moderna. Срок годности этих вакцин до 29 марта 2022 года (18 220 доз), до 8 апреля 2022 года (96000 доз) и 11 апреля 2022 года (1 495 600 доз).

На региональных складах в наличии 83 885 доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 28 февраля 2022 года, около 2,102 млн доз вакцины Pfizer/Comirnaty (сроки годности — 128 доз до 31 января 2022, 119 412 доз — до 31 марта 2022, 588 861 доз — до 30 апрерля 2022 и 12722 — до 30 июня 2022года).

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Кроме того, на региональных складах в настоящее время около 909,088 тыс. доз вакцины CoronaVac со сроком годности до середины 2023 года и 130,422 тыс. доз вакцины Moderna со сроком годности до 29 марта 2022 года.

вакцинация, коронавирус
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