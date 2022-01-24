НАТО приводит войска в боеготовность

НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.
«Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.
В коммюнике отмечается, что за последние дни ряд членов НАТО объявил о текущей или предстоящей переброске дополнительных сил. Так, согласно заявлению, Дания направляет в Балтийское море фрегат и собирается перебросить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Также Испания отправляет корабли в помощь военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
Кроме того, Франция выразила готовность передислоцировать в Румынию войска под командованием НАТО.
США «также ясно дали понять», что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса, уточняется в коммюнике.
В НАТО также ожидают, что Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства. Нидерланды также собираются отправить один корабль и наземные подразделения в резерв для сил быстрого реагирования НАТО.
У НАТО, как отмечается в коммюнике, до 2014 года не было войск в восточной части альянса — вплоть до аннексии Крыма Россией.
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