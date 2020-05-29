Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро

Европейская комиссия выделила Украине второй и последний транш четвертой программы макрофинансирования в размере 500 млн евро. Об этом решении в пятницу в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Марта Вечорек.

«Комиссия от имени ЕС одобрила выделение 500 млн евро кредита Украине как часть четвертой программы макрофинансовой помощи», — объявила она.

С этой выплатой ЕС предоставил Украине с 2014 года уже 3,8 млрд. евро в виде займов макрофинансирования. Это самая большая сумма помощи, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру.