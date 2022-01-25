Беларусь во вторник окажет аварийную помощь энергосистеме Украины

Беларусь во вторник окажет аварийную помощь Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт», — сообщается на сайте министерства энергетики Беларуси.

Ранее, 25 января в 4:22, энергоблок № 1 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.

Кроме того, на Запорожской АЭС 25 января запланировано отключение от энергосистемы блока № 4 для устранения газовой неплотности турбогенератора длительностью работ до 7:00 27 января. По данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 12:00 вторника мощность блока снижена до нуля.

Таким образом, по состоянию на полдень 25 января в работе фактически находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины: на энергоблоке № 4 Ровенской АЭС длятся 66-е сутки среднего планового ремонта.

Как сообщалось, аварийные поставки в 2021 году в Украину из Словакии составили 4,1 млн кВт-ч, из Беларуси — 13,2 млн кВт-ч, в Беларусь — 0,4 млн кВт-ч, в Польшу — 9,4 млн кВт-ч.