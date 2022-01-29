Премьер-министр Польши встретится в Киеве с Зеленским и Шмыгалем

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибудет в Украину с рабочим визитом во вторник, 1 февраля, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пьотр Мюллер.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве», — написал Мюллер в соцсети Twitter.

Он добавил, что Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии России.

«Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе», — подчеркивается в сообщении.