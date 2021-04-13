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В деле судей Окружного админсуда на Зеленского сознательно пытаются давить, - политолог

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В деле судей Окружного админсуда на Зеленского сознательно пытаются давить, - политолог

Каждый раз, когда НАБУ делает заявления по теме Окружного админсуда Киева, эту информацию активно разгоняют грантовые активисты и грантовые СМИ. А потом они же публично требуют у президента Владимира Зеленского срочно вмешаться в ситуацию. В данном случае речь идет о срежиссированной и скоординированной кампании, цель которой — надавить на главу государства. Об этом заявил политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«У нас весьма специфическое толкование законов, и не так страшен закон, как его толкование. Последнее слово обычно остается за исполнительной властью, в том числе за Офисом президента. Именно поэтому идет давление со стороны грантовых активистов и структур именно на Офис президента. Схема давно отработана: сначала прокачивается информационный повод, а затем начинается достаточно шумная кампания. ОАСК не стал исключением. И в данном случае органы антикоррупционной вертикали и грантовые активисты работают вполне слажено, скажем так, скоординировано. Что и не удивительно, поскольку у них, собственно, одни руководящие центры, которые их направляют и которые указывают им, что делать», — полагает эксперт.

Грантовые структуры практически не интересуются тем, что происходит в сотнях других судов страны. По мнению политолога, есть важная причина, почему столько внимания уделяется одному единственному суду.

«Потому, что у них стоит политическая задача. У них стоит задача не борьбы с коррупцией как таковой, а задача контроля и влияния. И в данном случаи ОАСК оказался вот этим камнем преткновения, вокруг которого идет борьба за влияние и контроль — на власть, на политические и бизнес элиты», — отмечает он.

Золотарев не исключает, что Зеленский в итоге все же уступит давлению и передаст контроль над административными судами грантовым структурам и иностранцам.

«Он попытается найти какой-то гибридный вариант ни нашим, ни вашим. Но против него могут использовать проблемы с финансами, которые сейчас испытывает Украина. Это (передача судебной системы Западу, — Ред.) может быть выставлено как одно из дополнительных условий для продолжения сотрудничества с МВФ. Но, если президента и додавят, то это будет внешнее влияние, а не „заслуга“ грантовых активистов», — убежден эксперт.

При этом, по его мнению, иностранцы вовсе не стремятся сделать украинские суды честными и неподкупными.
«Внешние силы всего лишь хотят лишить украинский бизнес, политический бомонд и украинскую власть „предохранителя“, в качестве которого выступает ОАСК», — полагает политолог.

Напомним, 6 апреля НАБУ и САП заявили о разоблачении двух адвокатов, которые якобы обещали за 100 тыс. долл. США через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Одним из задержанных является брат председателя Окружного административного суда Киева Юрий Зонтов.

Это уже третье за последнее время дело, которое НАБУ инициирует против ОАСК.

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После этого глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».

В свою очередь сразу несколько известных активистов обратились к президенту Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию на стороне НАБУ.

НАБУ, Владимир Зеленский, ОАСК
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