НАТО не знает истинные намерения РФ в отношении Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье, что организация не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины.
«У нас есть неопределенность в вопросе намерений России в Украине», — сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос о том, является ли угроза российского вторжения неминуемой.
В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска в Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ, добавил генсек.
Столтенберг также выразил мнение, что существует риск провокации со стороны РФ в Украине, которая может использоваться как оправдание для действий Москвы. По его мнению, России и Западу необходимо использовать дипломатические пути, чтобы снизить градус напряженности в регионе. В этой связи генсек НАТО положительно оценил заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о желании провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящей неделе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016