НАТО не знает истинные намерения РФ в отношении Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье, что организация не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины.

«У нас есть неопределенность в вопросе намерений России в Украине», — сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос о том, является ли угроза российского вторжения неминуемой.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска в Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ, добавил генсек.

Столтенберг также выразил мнение, что существует риск провокации со стороны РФ в Украине, которая может использоваться как оправдание для действий Москвы. По его мнению, России и Западу необходимо использовать дипломатические пути, чтобы снизить градус напряженности в регионе. В этой связи генсек НАТО положительно оценил заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о желании провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящей неделе.