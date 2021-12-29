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Армения начинает строить железную дорогу в Азербайджан

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Армения начинает строить железную дорогу в Азербайджан

Правительство Армении начинает подготовительные работы по строительству Мегринского участка железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз. Как сообщает в среду пресс-служба армянского Кабмина, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы уже объявили, что начинаем подготовительные работы для строительства Мегринского участка железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз. Я должен подчеркнуть, что, конечно, в силу известных всем нам обстоятельств тема открытия региональных коммуникаций явно содержит определенные проблемы и опасности, но я также должен подчеркнуть, что она содержит большие возможности», — отметил он.

Решение о строительстве связывающей Армению и Азербайджан железной дороги подтвердили лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев после встречи в Брюсселе 15 декабря.

Правительство Армении планирует восстановить в общей сложности 45 км отрезков дороги, которые проходят по территории страны, и направит на это $200 млн. Общая протяженность магистрали составит порядка 340 км. В Ереване отмечают, что маршрут будет действовать по международным правилам осуществления железнодорожных перевозок, на принципах взаимности, в рамках суверенитета и юрисдикций стран, по территориям которых он будет проходить. Ожидается, что после запуска этой железной дороги Армения получит связь с Россией и Ираном, а азербайджанский эксклав Нахичеванская Автономная Республика — с основной частью страны.

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В феврале Азербайджан начал восстановление участка железной дороги Горадиз — Агбенд на территориях вокруг Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку после боевых действий в регионе осенью 2020 года. В Баку заявляют, что магистраль протяженностью 100 км позволит создать прямое железнодорожное сообщение между основной частью страны и Нахичеванской Автономной Республикой.

Армения, Азербайджан
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