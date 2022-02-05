На Донбассе 4 раза нарушили режима прекращения огня, в Павлополе повреждено здание школы

Сепаратисты четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, ранен один украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет», — сказано в сообщении в Facebook.
Также в сторону Песок враг открывал огонь из стрелкового оружия. Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
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