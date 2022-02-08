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В Украине за сутки почти 35 тысяч новых случаев заболевания Сovid-19

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В Украине за сутки почти 35 тысяч новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 34 353 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 15 193 человека, 255 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 7 февраля в Украине: зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 3 095, медработников — 955); 63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19526 человек, вторую дозу — 28877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу — 14973 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 168 человек; летальных исходов — 255; выздоровело — 15 193 человека», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 7 февраля за сутки выявили 23 378 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 февраля количество новых случаев коронавируса достигло 27 851, 5 февраля за сутки выявили 42 533 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 341 790 человек; выздоровело — 3 696 285 человек; летальных исходов — 101 647.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу — 15 478 006 человек, получили две дозы — 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу — 20 875 человек, бустерную дозу — 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.

коронавирус
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