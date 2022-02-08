В Украине более 7,5 тысяч человек отстранили от работы за отказ от вакцинации против COVID-19

В Украине с 31 января вступил в силу приказ Минздрава, который обязывает медиков и коммунальщиков вакцинироваться от COVID-19. За этот время было отстранено от работы 7 531 сотрудника органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения, отметил главный санитарный врач Игорь Кузин в Facebook.
Санврач сообщил, что после этой даты от работы должны отстранять без сохранения заработной платы тех, кто не сделал хотя бы одну прививку.
По состоянию на 7 февраля больше всего отстранено от работы сотрудников коммунальных учреждений — 4578 человек.
Не получили прививку 2136 работников сферы здравоохранения. Из них отстранены от работы 216 врачей и 765 медицинских сестер, 1001 сотрудника хозяйственного персонала, 154 — административного персонала.
Отстранены от работы также 817 представителей органов местного самоуправления.
«Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работают более 755 тысяч сотрудников. Отстранено — 2136 работников, то есть примерно 0,2%», — добавил Кузин.
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