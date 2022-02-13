В Украине за сутки почти 25 тысяч новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 24 518 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 8 288 человек, 140 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 961, медработников — 329); 36 453 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 363 человека, вторую дозу — 16 369 человек, дополнительную дозу получили 300 человек, бустерную дозу — 9 421 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 3 935 человек; летальных исходов — 140; поправилось — 8 288 человек», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.
Днем ранее, 12 февраля за сутки выявили 38 212 новых случаев заболевания, 11 февраля за сутки выявили 41 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 февраля за сутки выявили 41 694 новых случаев заболеваний, 9 февраля было выявлено 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 4 525 700 человек; выздоровело — 3 779 057 человек; летальных исходов — 102 808.
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