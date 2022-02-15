За минувшие сутки в Украине почти 30 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 15 февраля в Украине 29 724 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 1 889 человек, выздоровели — 23 235 человек, летальных случаев — 305.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 4 572 417 человек, выздоровели — 3 811 630 человек, летальных случаев — 103 255.
За прошедшие сутки 59 170 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17244 человека, вторую дозу — 27362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу — 14107 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу — 15 594 936 человек, получили две дозы — 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу — 24 205 человек, бустерную дозу — 581 349 человек. Всего сделано 31 186 066 прививок.
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