За минувшие сутки в Украине почти 30 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 15 февраля в Украине 29 724 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1 889 человек, выздоровели — 23 235 человек, летальных случаев — 305.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 4 572 417 человек, выздоровели — 3 811 630 человек, летальных случаев — 103 255.

За прошедшие сутки 59 170 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17244 человека, вторую дозу — 27362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу — 14107 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу — 15 594 936 человек, получили две дозы — 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу — 24 205 человек, бустерную дозу — 581 349 человек. Всего сделано 31 186 066 прививок.