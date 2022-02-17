Кремль назвал очередным фейком новую дату вторжения

Материалы об очередной дате вторжения России в Украину являются фейками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он отреагировал на статью Politico, в которой аналитики говорили о возможности нападения после 20 февраля.

«Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что уже было «много дат в гораздо более конкретном исполнении». «Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту», — заключил представитель президента РФ.

На фоне очередного обострения на востоке Украины западные СМИ и политики продолжают публиковать данные и предполагаемые даты российского вторжения. Ранее в этот день американское издание Politico опубликовало материал, в котором аналитики сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину уже после 20 февраля. По данным издания, именно 20 февраля Россия и Беларусь должны завершить учения «Союзная решимость», а также закончится Мюнхенская конференция по безопасности, на которую в этом году не поехал российский президент Владимир Путин.