В Украине за сутки выявили почти 35 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 34 938 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 29 254 человека, 282 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 17 февраля в Украине: зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 879, медработников — 870); 65 089 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу — 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу — 19 119 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 323 человека; летальных исходов — 282; поправилось — 29 254 человека», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 17 февраля зафиксировано 33 330 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 16 февраля за сутки выявлено 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом, 15 февраля за сутки выявили 29 724 новых случая заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 672 198 человек, выздоровело — 3 896 009 человек, летальных исходов — 104 106.

С начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу — 15 649 483 человека, получили две дозы — 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу — 25 841 человек, бустерную дозу — 636 201 человек. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки.